索尼将在美国关闭20家零售店并裁员千人

路透2月26日 -索尼(6758.T)(SNE.N)旗下的电子产品事业部周三称，将在美国市场关闭20家零售店，并裁员1,000人。该公司目前正在努力止损并重新赢回市场份额。

此次裁员包括在先前宣布的全球裁员5,000人，占公司员工总数逾3%的安排之内，也是一项覆盖范围更广泛的重组计划的一部分，该计划包括分拆旗下电视业务，并寻求出售个人电脑分支。

索尼电子产品事业部总裁兼首席营运长Mike Fasulo在一份声明中称，“尽管这些举措非常艰困，但为了为未来成长作可能的最佳准备，这一切绝对必要。”

目前苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)在智能电话、电脑和小型电子设备市场占据主导地位，来自这两家公司的竞争令索尼举步维艰。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。