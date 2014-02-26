索尼将在美国关闭20家零售店并裁员千人

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透2月26日 -索尼(6758.T)(SNE.N)旗下的电子产品事业部周三称，将在美国市场关闭20家零售店，并裁员1,000人。该公司目前正在努力止损并重新赢回市场份额。
此次裁员包括在先前宣布的全球裁员5,000人，占公司员工总数逾3%的安排之内，也是一项覆盖范围更广泛的重组计划的一部分，该计划包括分拆旗下电视业务，并寻求出售个人电脑分支。
索尼电子产品事业部总裁兼首席营运长Mike Fasulo在一份声明中称，“尽管这些举措非常艰困，但为了为未来成长作可能的最佳准备，这一切绝对必要。”
目前苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)在智能电话、电脑和小型电子设备市场占据主导地位，来自这两家公司的竞争令索尼举步维艰。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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