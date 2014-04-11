索尼称Vaio Fit11A电脑电池有着火可能 呼吁停止使用

路透东京4月11日 - 索尼(6758.T)周五敦促消费者停止使用其2月推出的一款Vaio电脑，称电池可能有着火的风险。

索尼在声明中表示，这款Vaio Fit 11A自从推出后，已经在52个国家出货25,905台。

索尼称已有三台个人电脑出现电池组起火的案例。电池组是由Panasonic Corp (6752.T)生产制造。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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