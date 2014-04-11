索尼称Vaio Fit11A电脑电池有着火可能 呼吁停止使用

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透东京4月11日 - 索尼(6758.T)周五敦促消费者停止使用其2月推出的一款Vaio电脑，称电池可能有着火的风险。
索尼在声明中表示，这款Vaio Fit 11A自从推出后，已经在52个国家出货25,905台。
索尼称已有三台个人电脑出现电池组起火的案例。电池组是由Panasonic Corp (6752.T)生产制造。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。