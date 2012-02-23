索尼新掌机Vita登陆美国 恐生不逢时

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透2月22日电(记者 Liana B. Baker)---索尼公司(6758.T)新款掌机Vita周三登陆美国市场。随着用户游戏习惯的快速变化，Vita可能成为最後一代掌机。
Vita的销售将面临一场攻坚战。因游戏玩家要麽使用智能手机玩游戏，要麽就用携带方便的苹果iPad玩儿游戏。Vita的售价为250美元，等同于入门级的索尼PlayStation或微软(MSFT.O)的Xbox。
分析人士对这款产品能否吸引“粉丝”表示怀疑，即使索尼将重点客户定位於铁杆玩家，并为Vita制定了5,000万美元的营销推广计划。此外，索尼还与快餐连锁店店Taco Bell合作，推出抽奖赢Vita活动。
市场研究公司Gartner Research的主管迈克尔·加滕伯格(Michael Gartenberg)表示：“看起来索尼似乎为没有智能手机和平板电脑的世界设计了一款产品。”“这款产品的售价比多数手机贵，又与多数游戏机价格类似，很难说它的市场在哪里。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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