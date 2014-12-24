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国际财经 | 2014年 12月 24日 星期三 11:04 BJT

索尼考虑出售拥有披头士多数歌曲版权的子公司--WSJ

路透12月23日 - 华尔街日报引述外泄的公司内部邮件报导称，日本索尼(6758.T)正考虑出售旗下索尼/ATV Music Publishing公司。该业务拥有披头士(Beatles)多数歌曲的版权。

该业务由索尼与已故歌星迈克尔·杰克逊名下产业所有。报导称，这项业务估计价值15-20亿美元。

索尼/ATV Music拒绝就该报导置评。

华尔街日报称，目前尚不清楚索尼是会出售在该业务中的持股，还是会将该家公司整体出售。

报导称，泄露的公司文件中没有指明预期售价和交易时间。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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