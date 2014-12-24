索尼考虑出售拥有披头士多数歌曲版权的子公司--WSJ

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透12月23日 - 华尔街日报引述外泄的公司内部邮件报导称，日本索尼(6758.T)正考虑出售旗下索尼/ATV Music Publishing公司。该业务拥有披头士(Beatles)多数歌曲的版权。
该业务由索尼与已故歌星迈克尔·杰克逊名下产业所有。报导称，这项业务估计价值15-20亿美元。
索尼/ATV Music拒绝就该报导置评。
华尔街日报称，目前尚不清楚索尼是会出售在该业务中的持股，还是会将该家公司整体出售。
报导称，泄露的公司文件中没有指明预期售价和交易时间。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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