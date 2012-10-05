索尼暂停销售Xperia平板电脑

路透东京10月5日电---日本索尼(Sony)(6758.T)表示,已暂停销售Xperia平板电脑,因发现面板与机壳之间有空隙问题,可能发生进水损害.

这款平板电脑原本应是具备防水力,索尼发言人Noriko Shoji表示,上述问题是中国厂组装生产瑕疵所致.她并称,索尼尚未决定何时恢复销售.

索尼9月7日开始在美国销售这款最新Android系统平板电脑,随後在日本、欧洲等其他地区推出.目前为止已出货约10万台.索尼表示,将维修所有已售出的平板电脑,预计召回的成本不会对获利造成重大影响.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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