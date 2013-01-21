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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 07:10 BJT

标题新闻: 索尼旗下索尼移动通信称其新款Xperia平板电脑今春将在日本上市--日本经济新闻

注: 索尼移动通信英文名称为Sony Mobile Communications

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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