索尼发布新款智能手机Xperia Z1

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透柏林9月4日 - 索尼(6758.T)周三发布名为Xperia Z1的新款智能手机，该公司正努力成为排在三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)之后的全球第三大智能手机企业。
索尼执行长平井一夫在柏林召开的新闻发布会上称，Xperia Z1将于9月上市。
“Xperia Z1完整呈现了索尼必须要提供的东西，”平井一夫说。美国对冲基金经理Daniel Loeb之前向平井一夫施压，要求分拆索尼以振兴其电子业务。
Xperia Z1具有防水功能，搭载5英寸显示屏，拥有2,070万像素后置摄像头。
索尼没有宣布Xperia Z1的零售价，亦未透露合作运营商。
该公司的目标是击败中国华为和中兴通讯(000063.SZ)以及韩国LG电子 (066570.KS)的挑战，以确保其在全球智能手机市场第三的位置。根据Gartner数据，三星和苹果共约占据全球智能手机销量过半份额。
索尼周三还发布了两款智能手机镜头，这两款镜头分别配有1,820万和2,020万像素传感器，可通过适配器用于其他多款智能手机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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