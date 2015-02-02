索尼将投资8.9亿美元提高图像传感器产能

美联储今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透东京2月2日 - 索尼(6758.T)表示，将支出1,050亿日圆(合8.9240亿美元)提高图像传感器产能；在该公司电视及移动业务处境艰难之际，索尼越加把重心聚焦于其最强大业务之一的图像传感器业务。
索尼表示，预计CMOS图像传感器的市场需求将进一步增加；该图像传感器用于平板电脑及苹果(AAPL.O)的iPhone等智能手机上。
索尼称，将把日本三家工厂的总体产能从目前的每月60,000个晶圆，到2016年6月底时提高至80,000个晶圆。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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