索尼影视娱乐遭黑客攻击，朝鲜成调查员考虑对象之一--消息

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/波士顿12月2日 - 了解调查情况的一名美国国家安全官员称，针对索尼影视娱乐遭遇黑客攻击，美国调查员正在考虑包括朝鲜在内的很多嫌疑者。
这名要求匿名的官员周二表示，调查仍处于初步阶段，没有发现明确的嫌疑人。
这名官员指出，正在评估很多嫌疑者，包括朝鲜政府、其他国家和民间机构。
黑客攻击始于11月24日，迫使索尼影视娱乐关闭其内部电脑网络。雇员们不得不使用纸和笔开展业务。
正在调查此次黑客攻击的美国联邦调查局和国土安全部发言人拒绝发表评论。
索尼影视娱乐的代表拒绝评论攻击的严重程度，也不愿意谈论他们怀疑谁是幕后黑手。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
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