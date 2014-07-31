索尼第一季营业利润翻倍 游戏和网络部门业绩强劲

路透东京7月31日 - 日本索尼(6758.T)公布，4-6月季度营业利润翻倍，受助于游戏和网络部门业绩强劲。但该公司也调降了智能手机和电视销售预估。此前分析师便已认为索尼的预估过于好高骛远。

索尼表示，财年第一季营业利润跳增至698亿日圆(6.8亿美元)，远超汤森路透Starmine六位分析师的预估均值166亿日圆，上年同期为355亿日圆。索尼称，出售日本一座科技设施的一次性收益，为季度营业利润贡献了近150亿日圆。

索尼称由于市场需求较原先预料疲软，将全年智能手机销售预估从原先的5,000万部下调至4,300万部，电视销售目标从1,600万台降至1,550万台。索尼还警告称，目前预计智能手机仅能盈亏平衡，之前原本预计达到营业利润260亿日圆。

索尼维持全年财测不变，预估营业利润1,400亿日圆，净亏损500亿日圆。新任财务长吉田宪一郎正带领开展全面重组计划。索尼计划裁减数千白领工作岗位，并削减总部和销售物流公司的成本。(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

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