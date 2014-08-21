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中国财经 | 2014年 8月 21日 星期四 16:48 BJT

中国加强美国高粱进口检查--贸易商

路透北京8月21日 - 贸易商称，中国当局已经加强对美国高粱船货的检查，可能抑制美国高粱进口。美国是全球最大高粱出口国。

四名直接了解情况的贸易商称，中国检疫机构上个月要求地方当局加强对高粱和大麦的检查，检测农药残留和重金属等有毒有害物质。

检验检疫局一发言人拒绝立即发表置评。

此前中国已经拒收逾100万吨美国玉米，因含有中国尚未批准的转基因成分。

中国饲料加工厂愈发依赖美国高粱，作为取代国内玉米<0#DCC:>的廉价原料。受政府对农业的扶持举措影响，中国国内玉米价格上升。

上海汇易咨询有限公司分析师Zhang Yan表示，市场上担心稍后几个月高粱进口可能减少。

汇易将2014/15市场年度高粱进口量预估下调至160万吨，之前预估为390万吨。

另一位业内人士表示，已经预定或正运往中国的船货可能不会有问题，但在这份通知之后的预定船货可能面临麻烦，并称有些大买家已经接到加强检查的通知。这位人士拒绝署名，因未获授权接受媒体采访。

路透联系的一些大买家表示，对于进一步的高粱采购持“观望”态度。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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