中国加强美国高粱进口检查--贸易商

四名直接了解情况的贸易商称，中国检疫机构上个月要求地方当局加强对高粱和大麦的检查，检测农药残留和重金属等有毒有害物质。

中国饲料加工厂愈发依赖美国高粱，作为取代国内玉米<0#DCC:>的廉价原料。受政府对农业的扶持举措影响，中国国内玉米价格上升。

上海汇易咨询有限公司分析师Zhang Yan表示，市场上担心稍后几个月高粱进口可能减少。

另一位业内人士表示，已经预定或正运往中国的船货可能不会有问题，但在这份通知之后的预定船货可能面临麻烦，并称有些大买家已经接到加强检查的通知。这位人士拒绝署名，因未获授权接受媒体采访。