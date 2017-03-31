版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 21:48 BJT

美国热股：Sorl Auto Parts第四季净利增长约40%，盘初股价暴涨近20%

路透3月31日 - Sorl Auto Parts公布2016年第四季净利增长约40%，每股收益为0.43美元。

该公司还预计2017年营收约为3亿美元。

Sorl Auto Parts股价周五盘初暴涨约20%，报3.94美元。(完) (编译 王洋; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐