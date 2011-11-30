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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 17:53 BJT

索罗斯将认购周大福IPO--报载

香港《明报》周三援引消息人士报道,香港珠宝商周大福首次公开发售股份(IPO)除获得恒地主席李兆基和华置主席刘銮雄支持外,金融大鳄索罗斯有参与认购,金额不少於5,000万美元,索罗斯在前日周大福首日路演已敲定参与认购,而且"买得一定唔会少".由於路演仍在进行,不排除进一步"加码"认购.路透

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