投资大亨索罗斯预计中国经济硬着陆 导致全球通缩--彭博

路透纽约1月21日 - 国际基金经理人索罗斯周四对彭博电视称，预计中国经济硬着陆将导致全球通缩。

“硬着陆基本无法避免，”索罗斯在达沃斯对彭博称。“我不是在预期，我是在观察。中国可以控制住形势。它有资源，政策的空间也比较大，还有3万亿(兆)美元储备。”

索罗斯称，中国债务过高所导致的经济放缓，正给世界其他地区带来问题。中国问题及原油和原材料价格下跌是导致通缩的根源。

索罗斯还表示，看空标准普尔500指数，认为现在不是买进的时候。

他对彭博发表评论时称，他在做多美国公债，并表示俄罗斯正处在非常、非常疲弱的地位。他认为俄罗斯的储备还足以支撑“数年”。(完)