投资大亨索罗斯预计中国经济硬着陆 导致全球通缩--彭博

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透纽约1月21日 - 国际基金经理人索罗斯周四对彭博电视称，预计中国经济硬着陆将导致全球通缩。
“硬着陆基本无法避免，”索罗斯在达沃斯对彭博称。“我不是在预期，我是在观察。中国可以控制住形势。它有资源，政策的空间也比较大，还有3万亿(兆)美元储备。”
索罗斯称，中国债务过高所导致的经济放缓，正给世界其他地区带来问题。中国问题及原油和原材料价格下跌是导致通缩的根源。
索罗斯还表示，看空标准普尔500指数，认为现在不是买进的时候。
他对彭博发表评论时称，他在做多美国公债，并表示俄罗斯正处在非常、非常疲弱的地位。他认为俄罗斯的储备还足以支撑“数年”。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)