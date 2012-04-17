索罗斯警告称欧元危机或摧毁欧盟

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 索罗斯称,担心欧元区危机恶化
* 称欧元正损害欧盟的政治凝聚力
记者 John Acher 编译 张明钧
路透哥本哈根4月16日电---亿万富翁索罗斯周一警告称,欧元危机正在深化,破坏欧盟的凝聚力,因政界人士提出了各种错误的解决方案.
"恐怕欧元危机正在恶化.这尚未结束,且朝错误方向发展."索罗斯在与丹麦经济部长进行讨论时表示,这场会议是由报纸Politiken所举办.
"欧元正伤害欧盟的政治凝聚力,若持续像这样子地发展,甚至有可能会摧毁欧盟."索罗斯表示."原因就在於对於问题本质有所误解."
在匈牙利出生的美国投资大亨索罗斯表示,欧元创造者相信失衡问题是在公共部门产生的,但未了解到各个市场本身会创造失衡问题.
他指出,欧元危机被政界人士当作财政危机来处理,但是这场危机是由美国的银行体系崩溃所引起,而欧洲各国竞争力的差异使问题更形恶化.
他说处理危机失败造成了极为严重的紧绷关系,因为见到政策失败的人们被带到反对欧洲的立场上,而欧洲各国间的歧异也日益滋长.
"惟有各国当局了解到潘朵拉的宝盒已经打开了,必须找到其他干预方式把牛鬼蛇神给抓回宝盒内,然後妥善保管,改变凝聚力法则,这样才能够扭转乾坤."他说道.
索罗斯表示,问题的困难点在於对欧洲经济而言,减轻债务的时机很糟."你可以通过促进经济成长来摆脱过度举债,但是不能以收缩经济的方式摆脱过度举债."
他并对欧元区财政公约提出警告,称其朝错误方向前进,因在需求不足之际,该公约要求各国政府平衡预算并降低债务.该公约已由欧盟25国签署,以避免债务危机再度发生并藉此恢复信心.
索罗斯称,由於财政刺激政策被排除在外,货币政策成为仅剩的政策工具.(完)
--译文审校 张涛
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