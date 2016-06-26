投资大亨索罗斯呼吁欧盟彻底重整

路透6月25日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周六呼吁欧盟彻底改革来加以挽救，尽管他警告称英国退欧使得“欧盟瓦解实已无法挽回”。

索罗斯称公投结果可能会对英国造成伤害。周四公投之前，索罗斯就已警告称若英国退出欧盟将会导致金融市场崩盘。

索罗斯1992年做空英镑而取得庞大获利，当时英镑跌破预设水准，同时被迫退出欧洲汇率机制(ERM)。

索罗斯本周稍早英国公投前于英国卫报文章中警告称，英国若退欧可能会出现类似的崩盘情形，将导致英镑下跌至少15%，甚至有可能崩跌超过20%，跌至1.15美元下方。

英镑周五下跌约10%，触及31年新低，但并未跌破过1.32美元，目前尚不清楚索罗斯是否有做空英镑。一名索罗斯发言人拒绝就他是否因为押注英国退欧而获利置评。

“如今许多人担心的灾难情景已经成为现实，使得欧盟瓦解步上无法挽回的道路，”索罗斯写道。“随着退出欧盟的冗长复杂的政治和经济程序推进，全球金融市场或将持续动荡。”

他称实质经济所承受的后果将可和2007-2008年间金融危机相提并论。

索罗斯提到，欧盟已经瓦解，已经无法再满足居民的需求及渴望。 然而，他呼吁支持欧盟重整。

“英国退欧之后，我们所有相信欧盟成立的价值和原则的人必须团结起来，通过彻底重整加以挽救，”他写道。”我深信随着英国退欧效应在未来数周及数月浮现，会有越来越多人加入我们的行列。”(完)