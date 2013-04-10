索罗斯：要拯救欧元就得发行联合债券

路透法兰克福4月9日 - 投资大鳄索罗斯(George Soros)周二表示，所有欧元区成员国政府需要联合发行债券，才能确保欧元安然度过主权债危机。

索罗斯称，欧债危机是“一场史上罕见的悲剧”，只有德国允许欧元区发行联合债券，才能化解这场危机。

他补充表示，如果德国拒绝这么做，就应该选择离开欧元区。

“有充分理由让德国做出明确选择，到底是接受联合欧洲债券，还是离开欧元区，”索罗斯在对法兰克福大学的演讲中说道。

“这样一来，违约危险将消失，风险溢价也会消失……很多看起来无解的问题将烟消云散，”他说。

索罗斯承认，如果发行联合债券，德国公债收益率将上升。但他表示，欧元区二线国家经济恢复增长带来的间接好处将远远抵消这点。

索罗斯还称，塞浦路斯两家银行的大储户按援助协议被迫接受损失后，主权债券和银行债券成本之间的联系将得到加强，而欧盟和欧洲央行本来是要打破这种联系的。

索罗斯指出，结果欧元区二线国家变得更加难获得信贷资金，这反过来意味着将出现更多的悲剧。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

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