索罗斯：若欧盟解体 将给全球金融系统带来灾难

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透1月6日电---媒体援引国际基金经理人索罗斯的话报导称,如果欧元崩溃、欧盟解体,那麽将给全球金融系统带来灾难性的後果.
"目前看来,欧元对欧盟的政治凝聚力构成潜在威胁,"Business Line报援引索罗斯在印度南部城市海德拉巴的讲话称,
"如果欧元崩溃,那麽将导致欧盟解体.这对欧洲,以及全球金融系统而言,都将是个灾难."
欧元区危机"较2008年那场危机更为严峻,带来的威胁也更大",Economic Times援引索罗斯的话称.
据Mint报报导,索罗斯在一个商业学校的活动中称,近期内,部分欧元区国家可能不得不采取更多撙节举措,因为"债权人和债务国"之间的关系失衡.
"遗憾的是,他们尚未解决这场严重的金融危机,而这又令形势恶化……危机是否会有解决之道,目前一点儿都不明朗,"他称.(完)
--编译 许娜;审校 李爽
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