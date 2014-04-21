索罗斯基金前投资团队在香港成立对冲基金

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透香港4月21日 - 索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)前投资团队将在2014年第三季在香港成立一支对冲基金，最初资本至少为1.5亿美元，成为今年该地区最大的新创基金之一。最初资本其中包括HS Group提供的种子资金。
这支多/空股票对冲基金公司Pleiad Investment Advisors，由Kenneth Lee和Michael Yoshino共同创建，将侧重投资日本和中国。
据行业追踪机构Asia Hedge的数据显示，去年亚洲新成立的对冲基金平均每支集资略高5,000万美元，但其中最大的一支基金Asia Research & Capital Management筹资11亿美元。
Pleiad的资本大多来自HS Group，HS Group去年成立，由黑石集团(百仕通)(BX.N)离职高管Michael Garrow及高盛(GS.N)离职高管Johannes Kaps联合创建。
这项投资是HS Group首笔种子资金投资，也是种子资金投资亚洲对冲基金的最高纪录之一。在亚洲，种子资金投资一般在2,500万美元左右。
HS Group的合作伙伴包括瑞士组合对冲基金Gottex Fund Management HoldingsGFMN.S，和香港资产管理公司Value Partners的共同创建人V-Nee Yeh。(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
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