标题新闻：投资大亨索罗斯长子Robert Soros将辞任索罗斯基金副主席和总裁－彭博

标题新闻：美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3%
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路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。 上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 24 7月5日下午14:00-14:40 7月6日 (第二批) 专项债券 5年 10.65 7月5日下午15:00-15:40 7月6日 (第三批 )