综述：索罗斯等其他投资人重返金市 然Paulson再度减持黄金押注

2009年12月3日，印度孟买，一家金店的雇员在展示金条。 REUTERS/Arko Datta

路透5月16日 - 周一公布的文件显示，在金价创下近30年来最大涨幅之际，黄金多头John Paulson减持黄金押注；而亿万富翁索罗斯和其他大型基金多年来首次重拾黄金。

美国证券交易委员会(SEC)文件周一显示，位于纽约的对冲基金Paulson & Co将其对全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust(GLD)的投资削减17%至480万股。该公司的负责人John Paulson是全球最有影响力的黄金投资人之一。

这是Paulson在一年内第三次削减SPDR持仓，此次减持后，他将从SPDR的第二大投资者降至第三大，排在贝莱德(Blackrock)和First Eagle Investment Management之后。

“假如你已做多黄金，Paulson显然是如此，或许他仅仅是锁定部分获利，”道明证券(TD Securities)的资深商品策略师Mike Dragosits说。

Paulson在去年7月接受路透专访时说，金价的“估值相当合理”。当时金价处于每盎司约1,100美元的五年低点。

他对前景的看法暗示，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备升息，低利率时代即将告终，黄金魅力为之黯淡，Paulson认为金价几乎没有大幅反弹的空间。

金价自第一季末以来不断上涨，在本月稍早触及每盎司1,300美元上方的一年新高，因投资者押注，由于全球经济动荡，升息的步伐可能会慢于之前预期。

股市动荡和部分国家实施负利率政策，也提振了财富保值需求。

由于Paulson在2010年通过押注黄金获利近50亿美元，市场密切追随他对黄金的看法。在2007年，Paulson还通过做空过热的楼市获利40亿美元。

与此形成鲜明对比的是，曾经称黄金为“终极泡沫”的索罗斯三年来首次重返金市，在第一季买进105万股SPDR Gold Trust，价值约1.235亿美元。

Soros Fund Management在2013年第一季出售了约53.1万份该基金股票，价值8,200万美元。

其他投资者此次也跟随索罗斯进入金市，不过规模小一些，其中包括Jana Partners买进5万份，价值约590万美元。

5月6日的文件显示，CI Investments Inc增持SPDR Gold Trust基金持仓将近三倍，成为第六大股东。该公司为多伦多CI Financial Corp (CIX.TO)旗下的投资管理公司。

**金价飙涨**

索罗斯及其他大型投资者大举买进，突显出回归黄金ETF的基金数量之众，因为对美国进一步升息的预期已消退。

今年第一季，现货金大涨16%，创下近30年来最佳季度表现，同时也触及一年来最高水平。

基金公司也增加对黄金企业的持股。索罗斯的基金在去年第三季出脱Barrick Gold Corp (ABX.TO)的持仓后，日前再度投资这家黄金公司。

监管文件显示，索罗斯的基金买进将近1,940万股Barrick Gold股票，价值2.637亿美元。CI Investments也买进150万股Barrick Gold股票，以及290万股GoldCorp Inc (G.TO)股票。(完)