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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 05:52 BJT

标题新闻：索罗斯称黄金作为避险资产的地位已不复存在，但料央行买盘将支撑金价-南华早报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 利棣儿；审校)
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