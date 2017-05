索罗斯在第四季退出黄金股 Paulson亦减持SPDR Gold份额

路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股,Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust(GLD.P)的持有份额,同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。

索罗斯基金管理公司管理的是亿万富翁投资家暨慈善家索罗斯的个人财产,该基金于10-12月期间全数卖出所持有的Barrick Gold Corp (ABX.TO)股票。在前一季度卖出SPDR Gold Trust基金后,Barrick是该基金最后剩下的黄金股。

根据呈报美国证券交易委员会(SEC)的文件,一直看多黄金的John Paulson所领导的Paulson & Co在第四季将SPDR Gold Trust持有份额减至440万份,价值4.78亿美元。第三季末时持有份额为480万份,价值6亿美元。

现货金价格在12月跌至10个半月低点每盎司1,122.35美元,时间在特朗普当选美国总统之后,但早于美国联邦储备委员会(美联储)意外发表对美国利率的鹰派立场。

呈报的文件显示,Paulson对AngloGold Ashanti Ltd (ANGJ.J)、IAMGold Corp (IMG.TO)以及RandGold Resources Ltd (RRS.L)的持仓不变,但对NovaGold Resources Inc (NG.TO)持仓减少。

现货金第四季下挫12.5%,为三年半来最大季度跌幅。金价在11月初特朗普赢得美国总统大选后短暂上涨,不过之后走跌。

至2月初,金价来到三个月高位,因为市场焦点转向对特朗普政策与欧洲多国大选政治风险的疑虑。

本月稍早,多伦多CI Financial Corp旗下投资管理公司CI Investments Inc CIXCI.UL报告称,其也削减了SPDR Gold Trust持仓,出清Barrick Gold持股,不过继续持有该矿商的部分股票认购选择权。(完)