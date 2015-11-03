索罗斯5亿美元资金抽腿 葛罗斯债券基金元气大伤

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约11月2日 - 亿万富豪投资人索罗斯对葛罗斯(Bill Gross)投下一张重量级“不信任”票。
熟知内情的消息人士周一表示，索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)，由葛罗斯所属骏利资产管理集团(JNS.N)的帐户，撤出约5亿美元资金。交易刊物Pension & Investments稍早报道了这笔资金流出。
这笔5亿美元资金原本是透过一个名为“量子伙伴”(Quantum Partners LP)私人投资工具进行管理，以另一个单独帐户进行投资。这项投资组合追随葛罗斯操作的债券基金--Janus Global Unconstrained Bond fund (JUCAX.O)的策略，此基金绩效不佳，不断外流，一直不见起色。
根据投资研究机构晨星(Morningstar)，今年至目前为止，该基金报酬率为负1.47%，落后于74%的同类基金。
索罗斯撤资对葛罗斯的冲击尤其严重，因葛罗斯操盘的Janus Global Unconstrained Bond Fund基金管理的14亿美元中，有超过7亿美元是葛罗斯个人资金。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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