独家：索罗斯之子拟另立门户

投资大亨乔治·索罗斯的公司依然事件不断，他的儿子乔纳森·索罗斯将自行管理其部分个人财产。两名消息人士称，在索罗斯基金首席风险官David Kulsar的帮助下，乔纳森·索罗斯计划成立自己的家族办公室。乔纳森去年9月退出索罗斯基金管理公司的管理层。图为乔治·索罗斯在一次听证会上。路透