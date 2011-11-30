索罗斯将斥资至少5,000万美元认购周大福IPO--报载

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港11月30日电---香港明报周三报导称,香港珠宝商周大福(1929.HK)首次公开发售股份(IPO)除获得恒地(0012.HK)主席李兆基和华置(0127.HK)主席刘銮雄支持外,金融大鳄索罗斯(George Soros)亦有参与认购,金额不少於5,000万美元.
报导援引消息人士称,索罗斯在前日周大福首日路演已敲定参与认购,而且"买得一定唔会少".由於路演仍在进行,不排除进一步"加码"认购.
周大福是次IPO将发行10.5亿股股份,相当於上市後股本10.5%,招股区间定在每股15-21港元,预计最多可筹集28.3亿美元.
该股份预计12月8日定价,15日在联交所挂牌上市.
高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.
报导称,索罗斯近年曾与不少新股接洽认购,但由於基金规模较大,故只会认购集资规模较大的新股,比如其认购的龙湖地产(0960.HK)、四环医药(0460.HK)、正通汽车(1728.HK)等.
今年已81岁的索罗斯近年开始活跃於香港金融市场,旗下对冲基金Soros Fund Management去年11月来港成立分支SFM HK Management,最近亦传出他筹备在港成立房地产基金,投资中港地产业务.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
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