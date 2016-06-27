索罗斯并未在英国公投之前做空英镑--发言人

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月27日 - 一名发言人表示，1992年做空英镑一战成名的亿万富翁索罗斯并未在英国公投决定退出欧盟之前做空英镑，但他的确因为其他英国退欧相关的空头押注而获利。
索罗斯的一名发言人周一表示，“索罗斯并未做空英镑，在此同时他呼吁英国留在欧盟...事实上在公投之前他是做多英镑。”
“不过由于他整体看空全球市场前景，索罗斯先生的确从其他投资上获利，”发言人称。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。