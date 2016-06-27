索罗斯并未在英国公投之前做空英镑--发言人

路透伦敦6月27日 - 一名发言人表示，1992年做空英镑一战成名的亿万富翁索罗斯并未在英国公投决定退出欧盟之前做空英镑，但他的确因为其他英国退欧相关的空头押注而获利。

索罗斯的一名发言人周一表示，“索罗斯并未做空英镑，在此同时他呼吁英国留在欧盟...事实上在公投之前他是做多英镑。”

“不过由于他整体看空全球市场前景，索罗斯先生的确从其他投资上获利，”发言人称。(完)