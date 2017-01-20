索罗斯称特朗普注定失败 市场美梦终将结束

图为投资大亨索罗斯的资料图片。 REUTERS/Luke MacGregor

路透1月19日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周四表示，鉴于下任美国总统特朗普政策的不确定性，全球市场将会步履蹒跚。

“目前不确定性正位于顶峰，”索罗斯在其年度媒体晚宴中对彭博新闻表示，“我认为市场不会有很好的表现。”这次晚宴在达沃斯世界经济论坛期间举行。

特朗普11月8日当选总统后，美国股市大涨。特朗普将于周五就任总统。

“市场预期特朗普将放宽监管规定与减税，这一直都是梦想，”索罗斯表示。

不过索罗斯表示，特朗普提出的征收边境税、退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，以及其他政策，会对美国经济成长造成什么影响，并不明确。

“准确预测特朗普将如何行动是不可能的，”他说。

索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。

总之，对于特朗普，索罗斯称：“我个人确信他会失败。不是因为包括我在内的一些人希望他失败，而是因为指引他的主张本身就自相矛盾，他的顾问...以及内阁已经体现了这些矛盾。”

对于英国，索罗斯称，鉴于英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府内部的分歧，她不太可能会“继续掌权”。

索罗斯还说，鉴于欧洲是中国重要的出口市场，欧洲团结符合中国的利益。

他说，中国国家主席习近平能要么带领中国步入一个更加开放的社会，要么成为一个更加封闭的社会，同时将带领中国找到更加可持续的经济增长模式。

“让外界接受中国成为国际社会主要成员，特朗普的作用将比中国自身更大。”索罗斯说。(完)