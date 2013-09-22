索罗斯在纽约庄园迎娶42岁新娘

路透纽约9月21日（记者 Jennifer Ablan） - 83岁的金融大亨乔治·索罗斯周六下午与健康及教育顾问多美子·博尔顿（Tamiko Bolton）喜结连理。

一位知晓婚礼的消息人士周六对路透称，索罗斯和42岁的多美子在纽约贝德福德庄园交换誓言。这场非宗派婚礼由联邦法官金波·伍德（Kimba Wood）主持，双方的亲友出席了婚礼，当中包括索罗斯的五名子女。

这是索罗斯的第三次婚姻，多美子之前也曾有过一段婚姻。根据《福布斯》，索罗斯的身家达200亿美元。

据上述消息人士称，索罗斯在婚礼上为多美子戴上了一枚格拉夫（Graff）婚戒。

交换誓言结束后，将在卡拉默音乐艺术中心举行盛大宴会，500多名宾客将出席。

目前尚不知晓索罗斯夫妇的蜜月计划。

多美子在加利福尼亚州长大，毕业于犹他大学，拥有迈阿密大学MBA学位。她一直在健康和教育领域担任顾问和企业家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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