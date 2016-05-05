苏富比将拍卖世界第二大钻石原石 成交价或达7000万美元

路透纽约5月4日（记者 Gina Cherelus） - 国际拍卖行苏富比周三称，一块逾百年来发现的最大钻石原石将于下月在伦敦拍卖，预计成交价可达7,000万美元。

这块将于6月29日拍卖的钻石原石重1,190克拉，名为“Lesedi La Rona”，在博茨瓦纳语言中意为“我们的光”，目前在苏富比纽约总部展示。

苏富比珠宝部全球主席贝内特（David Bennett）称，这块钻石原石的大小让专家们惊叹。

这颗巨大的钻石原石是加拿大矿业公司Lucara Diamond(LUC.TO)2015年11月在博茨瓦纳发现的，约网球大小，据信有25亿年至逾30亿年历史。

据美国宝石研究院一项研究，该钻石原石的色泽和透明度符合稀有的IIa型钻石特征。

贝内特称，这是迄今世界第二大钻石原石，仅次于1905年在南非发现的、重3,000多克拉的“库里南”钻石原石（Cullinan Diamond），这块原石后来被切割成了小块。（完）