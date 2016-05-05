苏富比将拍卖世界第二大钻石原石 成交价或达7000万美元

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透纽约5月4日（记者 Gina Cherelus） - 国际拍卖行苏富比周三称，一块逾百年来发现的最大钻石原石将于下月在伦敦拍卖，预计成交价可达7,000万美元。
这块将于6月29日拍卖的钻石原石重1,190克拉，名为“Lesedi La Rona”，在博茨瓦纳语言中意为“我们的光”，目前在苏富比纽约总部展示。
苏富比珠宝部全球主席贝内特（David Bennett）称，这块钻石原石的大小让专家们惊叹。
这颗巨大的钻石原石是加拿大矿业公司Lucara Diamond(LUC.TO)2015年11月在博茨瓦纳发现的，约网球大小，据信有25亿年至逾30亿年历史。
据美国宝石研究院一项研究，该钻石原石的色泽和透明度符合稀有的IIa型钻石特征。
贝内特称，这是迄今世界第二大钻石原石，仅次于1905年在南非发现的、重3,000多克拉的“库里南”钻石原石（Cullinan Diamond），这块原石后来被切割成了小块。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。