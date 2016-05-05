苏富比将拍卖世界第二大钻石原石 成交价或达7000万美元

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月5日（记者 Gina Cherelus） - 国际拍卖行苏富比周三称，一块逾百年来发现的最大钻石原石将于下月在伦敦拍卖，预计成交价可达7,000万美元。
这块将于6月29日拍卖的钻石原石重1,190克拉，名为“Lesedi La Rona”，在博茨瓦纳语言中意为“我们的光”，目前在苏富比纽约总部展示。
苏富比珠宝部全球主席贝内特（David Bennett）称，这块钻石原石的大小让专家们惊叹。
这颗巨大的钻石原石是加拿大矿业公司Lucara Diamond 2015年11月在博茨瓦纳发现的，约网球大小，据信有25亿年至逾30亿年历史。
据美国宝石研究院一项研究，该钻石原石的色泽和透明度符合稀有的IIa型钻石特征。
贝内特称，这是迄今世界第二大钻石原石，仅次于1905年在南非发现的、重3,000多克拉的“库里南”钻石原石（Cullinan Diamond），这块原石后来被切割成了小块。(完)
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
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