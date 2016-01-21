万里股份获搜房控股旗下资产借壳上市 作价161.8亿

路透上海1月21日 - 中国万里股份(600847.SS)周四发布重组预案称，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股(SFUN.N)旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。

公司公告并指出，本次交易完成后，上市公司将持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇及宏岸图升100%股权。公司主营业务变更为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，控股股东变更为搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

同时，公司拟采用锁价发行方式，以23.87元/股向浩数投资、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰等非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。

此次交易构成借壳上市，公司将于董事会审议通过后公告预案，并按照相关要求向上交所申请股票复牌。

万里股份股票自去年8月18日因重大事项停牌，停牌前收报33.09元。

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