万里股份获搜房控股旗下资产借壳上市 作价161.8亿

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月21日 - 中国万里股份(600847.SS)周四发布重组预案称，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股(SFUN.N)旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。
公司公告并指出，本次交易完成后，上市公司将持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇及宏岸图升100%股权。公司主营业务变更为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，控股股东变更为搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。
同时，公司拟采用锁价发行方式，以23.87元/股向浩数投资、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰等非公开发行股份募集配套资金不超过31.6亿元，将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。
此次交易构成借壳上市，公司将于董事会审议通过后公告预案，并按照相关要求向上交所申请股票复牌。
万里股份股票自去年8月18日因重大事项停牌，停牌前收报33.09元。
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(发稿 吴芳；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)