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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 14:17 BJT

韩国财政：如果税收大幅增加，政府可能增加公债回购量--官员

路透首尔6月23日 - 韩国企划财政部周五表示，如果今年税收大幅高于预估，可能比原计划回购更多公债。

“如果最终税收收入高于预期，在维持(整体)发行量不变的情况下，我们计划增加回购量，”一名企划财政部官员称。

政府通常在需要向市场提供流动性时回购公债。

今年韩国政府计划发行103.7万亿韩元(910.4亿美元)公债。

新政府提议今年追加预算11.2万亿韩元，其中超过8万亿将来自税收收入。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
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