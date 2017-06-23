韩国财政：如果税收大幅增加，政府可能增加公债回购量--官员

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透首尔6月23日 - 韩国企划财政部周五表示，如果今年税收大幅高于预估，可能比原计划回购更多公债。
“如果最终税收收入高于预期，在维持(整体)发行量不变的情况下，我们计划增加回购量，”一名企划财政部官员称。
政府通常在需要向市场提供流动性时回购公债。
今年韩国政府计划发行103.7万亿韩元(910.4亿美元)公债。
新政府提议今年追加预算11.2万亿韩元，其中超过8万亿将来自税收收入。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。