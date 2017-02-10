独家：消息人士称黑石集团将以48亿美元收购Aon福利外包业务

路透纽约2月9日 - 熟悉情况的消息人士周四透露，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)同意收购保险经纪商Aon Plc(AON.N)的员工福利外包业务，价格约为48亿美元。

黑石集团得到的这项业务，负责处理15%美国人口的工作福利。

这笔交易也使得Aon能够退出一项成熟的、资本密集的外包业务，转而投资于核心保险经纪业务以外的成长型领域，比如网络安全和健康保险。

消息人士称，在竞购Aon的这个福利管理与人力资源业务处理平台过程中，黑石集团打败了收购公司Clayton Dubilier & Rice LLC (CD&R)。消息人士称，这宗交易将在周五宣布。

由于谈判情况保密，消息人士要求匿名。Aon与CD&R未予置评，未能立即联系到黑石集团发表评论。

Aon总部在伦敦，在超过120个国家开展保险经纪业务。

Aon同意出售给黑石集团的这项福利外包业务，是其在2010年以49亿美元收购人力资源谘询公司翰威特时得到的。(完)