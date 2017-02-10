独家：消息人士称黑石集团将以48亿美元收购Aon福利外包业务

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约2月9日 - 熟悉情况的消息人士周四透露，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)同意收购保险经纪商Aon Plc(AON.N)的员工福利外包业务，价格约为48亿美元。
黑石集团得到的这项业务，负责处理15%美国人口的工作福利。
这笔交易也使得Aon能够退出一项成熟的、资本密集的外包业务，转而投资于核心保险经纪业务以外的成长型领域，比如网络安全和健康保险。
消息人士称，在竞购Aon的这个福利管理与人力资源业务处理平台过程中，黑石集团打败了收购公司Clayton Dubilier & Rice LLC (CD&R)。消息人士称，这宗交易将在周五宣布。
由于谈判情况保密，消息人士要求匿名。Aon与CD&R未予置评，未能立即联系到黑石集团发表评论。
Aon总部在伦敦，在超过120个国家开展保险经纪业务。
Aon同意出售给黑石集团的这项福利外包业务，是其在2010年以49亿美元收购人力资源谘询公司翰威特时得到的。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)