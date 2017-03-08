消息人士称国银航空租赁已订购30架波音737 MAX 8客机

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透圣迭戈3月7日 - 行业消息人士周二称，中国的国银航空金融租赁有限公司将宣布订购30架波音737 MAX 8客机，并在计划进一步增订，因该公司寻求获得国际业务增长。
按标价计算，该协议价值33亿美元，但通常情况下飞机制造商的实际市场交易价格减半。
国银航空金融租赁和波音(BA.N)均未就该订单置评。
国银航空金融租赁隶属中国国家开发银行旗下国银金融租赁股份有限公司。该公司去年12月任命Peter Chang为新总裁兼CEO，旨在以国际面孔亮相，拓展其全球租赁业务。
国银航空租赁称，按飞机数量其是全球第11大航空租赁公司。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。