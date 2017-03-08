消息人士称国银航空租赁已订购30架波音737 MAX 8客机

路透圣迭戈3月7日 - 行业消息人士周二称，中国的国银航空金融租赁有限公司将宣布订购30架波音737 MAX 8客机，并在计划进一步增订，因该公司寻求获得国际业务增长。

按标价计算，该协议价值33亿美元，但通常情况下飞机制造商的实际市场交易价格减半。

国银航空金融租赁和波音(BA.N)均未就该订单置评。

国银航空金融租赁隶属中国国家开发银行旗下国银金融租赁股份有限公司。该公司去年12月任命Peter Chang为新总裁兼CEO，旨在以国际面孔亮相，拓展其全球租赁业务。

国银航空租赁称，按飞机数量其是全球第11大航空租赁公司。(完)