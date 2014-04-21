消息人士称中国政府允许北京进口黄金 市场盛传央行增持黄金储备

图为在日本东京金店内拍摄的金条。 REUTERS/Yuya Shino

* 继深圳和上海后，北京为第三个内地黄金进口口岸

* 去年中国自香港进口黄金飙升至530亿美元

* 中国央行一直在增持黄金储备--WGC

路透新加坡4月21日 -熟知情况的消息人士表示，中国已允许经由首都北京进口黄金，在该国可能提高官方储备之际，此举将有助于该国在不引人注意的情况下继续买入黄金。

在继深圳和上海后，中国开放第三个口岸进口黄金，也可能危及香港在中国黄金贸易的重要地位，因中国大陆可以直接进口更多所需的黄金，而非透过将会泄露其买进多少黄金的管道。

中国并未公布任何黄金贸易数据。金市唯一能得知中国买进情况的方式，是香港每月公布的出口数据。香港去年供应中国大陆价值530亿美元的黄金。

产业消息人士表示，“我们已开始把黄金直接运往北京”。该位人士因未获授权对媒体发言而要求不具名。消息人士表示，迄今数量不大，因为今年第一季才开始允许透过北京进口黄金。

根据世界黄金协会(WGC)，中国人行据信在增加黄金储备，以将储备资产从美国公债多元化。中国人行鲜少公布该数据。

金价去年重挫28%，加上中国2013年黄金进口创纪录，引发对于中国人行大量增加黄金储备的臆测，且今年可能会做出宣布。

各国央行对于买卖黄金通常相当保密，因为金价对于央行的交易相当敏感。去年关于塞浦路斯出售黄金储备来提振财政的传闻，在两天内就将金价推低逾10%，为30年来最大跌幅。

以往中国都是透过香港进口黄金到深圳，而中国有将近70%的金饰业务聚集在深圳。上海去年成为第二个进口港。

仅有银行可获准进口黄金到中国。共有12家银行获准进口黄金，包括中国工商银行(601398.SS)、中国农业银行(601288.SS)、澳新银行(ANZ.AX)和汇丰(HSBA.L)。

**“过于透明”**

由于金价下跌推升需求，去年中国从香港进口近1,160吨黄金，是2012年的两倍多。

来自数据提供商全球贸易信息服务(Global Trade InformationServices)的贸易数据分析显示，去年中国从香港之外的其他口岸还至少进口了194吨黄金，比如上海等城市，这显示出黄金直接进口激增。

消息人士称，中国会鼓励更多直接进口的原因之一在于，中国希望避开香港至深圳这一使得黄金购买量公开化的进口路径，希望保守黄金贸易的机密。

了解中国银行业黄金运作的一个消息人士称，有种观点是，走香港这条路线的话，透明度很高，外界可以轻松了解进出的数量。

另一位消息人士称，开放北京的行动“部分是受到香港可能有些过于透明推动”，但也是为了适应未来自贸区和非珠宝需求。

无法立即联系到上海黄金交易所对此置评，该交易所是中国所有黄金实货交易的平台，也是全国银行进口黄金金库。

**对公布储备心存谨慎**

除去年自香港进口的1,160吨黄金外，中国国内自产了约428吨。WGC指，中国2013年的需求为1,066吨，令业内揣测“过剩”522吨左右，其中不包括直接进口的数量。

央行最近一次公布的黄金储备是在2009年，当时称黄金持有量自2003年的600吨增至1,054吨。

香港咨询机构Precious Metals Insights总经理PhilipKlapwijk称，中国官方2013年上半年可能已经采购了总计300吨黄金，下半年的购买步伐可能保持不变。

“对中国市场的黄金供给大幅增加是在2012年，尤其是2013年，部分是同官方大规模采购有关，”据上周公布的Klapwijk牵头的WGC调查显示。

WGC报告称，市场上的过剩黄金可能要么来自诸如央行等官方机构的购买，要么是大量用于融资操作。

有传言称，中国央行的黄金储备量介于3,000至5,000吨。美国持有的黄金储备为全球之最，超过8,000吨。

两名中国黄金市场分析师称，即便较上次公布的水准增加1,000吨都可令金价跳涨，使得中国央行对宣布的时机心存谨慎。这两位分析师因问题的敏感性不希望具名。(完)

(编译 戴素萍/王冠中/石冠兰/孙茉莉; 审校 张荻/李婷仪/王翔琼)

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