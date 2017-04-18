消息人士称中国计划2017年下半年推出上海原油期货合约

路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。

该合约旨在让中国在亚洲原油定价方面具有影响力，并在全球原油期货交易方面占有一席之地。中国是仅次于美国的全球第二大原油消费国，全球指标布兰特原油期货和美国西德克萨斯原油期货每年的交易规模达到数万亿美元。

上海国际能源交易中心(INE)去年曾接近推出该期货合约，但国内股市以及大宗商品市场震荡让监管机构不安，导致该计划搁置。

消息人士不清楚该合约什么时候真正开始交易。

“就在今年下半年，9月或是10月，”一名消息人士说道，还称可能在中国共产党第十九次全国代表大会之前推出。

另一名消息人士称，该计划可能在更早，7月或8月推出。

尚不清楚是何原因使该项目得以重生。

上海国际能源交易中心发言人未给出确定的推出日期，称正在积极筹备，并在努力尽快推出该产品。

在亚洲出售的原油定价主要依据由S&P Global Platts(SPGI.N)评估的迪拜、阿曼和已确定日期的指标布兰特原油期货的价格，或是依据迪拜商业交易所的阿曼原油期货的价格。(完)