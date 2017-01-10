（更正）独家：消息人士称中兴通讯将裁撤约3000个职位

（更正：1月6日发稿，因英文原文有误，内文倒数第三段改为“出货量较2015年大减11.8%”，非“36.5%”）

路透香港1月6日 - 公司消息人士表示，中国电信设备大厂中兴通讯(000063.SZ)将裁撤约3,000个职位，其中有五分之一是落在陷于苦战的中国手机事业部门；中兴通讯目前正面临美国贸易制裁，这可能使其供应链受到严重打击。

消息人士指出，中兴通讯的裁员规模约相当于全球6万名员工的5%。

该公司全球手机运营业务将裁撤600个职位，占总数的10%，此次裁员集中在公司市场占有率日益下滑的中国市场。

“手机国内业务的幅度至少在20%，”接到裁员消息的一位高管称。裁员定于第一季度内完成。

该公司一家海外分支的一位当地经理称，他的部门接到10%的裁员配额，要在1月底之前完成。

“上面还给了我个一定要走的名单，说是曾经与华为接触过的‘不稳定分子’，”这位不在手机业务部门并要求匿名的经理说。

中兴通讯未予置评。

中兴通讯是唯一一家在美业务比较成气候的中国智能手机供应商，在美市占率为10%，排名第四。

美国商务部最早于3月宣布，将对中兴通讯实施出口限制，因该公司违法美国相关法律规定，向伊朗再出口受控产品。

这项出口禁令已数度延期生效，最后一次延期将在2月27日结束，若禁令开始生效，中兴通讯的供应链可能受到严重打击。中兴通讯约三分之一的零部件依赖美国企业，包括高通(QCOM.O)、微软(MSFT.O)及英特尔(INTC.O)。

这项不确定性对中兴通讯去年业务造成沉重打压，根据IDC资料，中兴通讯在全球的智能手机出货量较2015年大减11.8%。

中兴通讯董事长赵先明在对公司员工的新年致辞中表示，中兴通讯“遭遇到公司成立31年以来最大的一次危机”。

“2017年...对不符合公司战略发展方向或者投入产出较低的业务进行‘关、停、并、转’，提升公司主业的竞争力。”(完)