消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识

路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。

但消息人士称，由于特朗普政府对于贸易及汇率的对抗性言辞，及其对人类是否为全球变暖负有责任的质疑，G20公报的起草方面有着较平常高得多的不确定性。

德国为G20的轮值主席国，目前处境尴尬，因为在并不清楚美国政府立场，及中国施压要求反击特朗普保护主义论调的情况下，德国还必须设法在多项全球议题上建立共识。

“中国方面要求G20重申自由贸易、合力维持金融秩序、及对抗气候变化的重要性，”一位要求不具名的德国官员向路透表示。“最大的挑战是要在不表现出反美意味的情况下做到这些。”

德国政府不予置评。

消息人士表示，3月德国巴登-巴登的G20财长会议上，是否会有重大冲突还言之过早，他们形容结果很难预料。

但一名G20消息人士称，德国或将推动保留G20成员国过去数年来所一致同意的基本要素。另一消息人士称，会上“必将讨论”汇率问题。

在2016年的G20公报中，20国同意“避免竞争性贬值”，或出于“竞争目的”设定任何汇率目标。

特朗普及其顾问不断指责中国蓄意令人民币贬值以获取贸易优势。

上月特朗普的贸易事务顾问纳瓦罗指责德国通过“严重低估”欧元来不当获取对其他国家的优势，引起包括德国总理默克尔在内的德国官员的强烈回应。

G20国家的初步磋商将在3月17-18日的正式会议前就已启动。但G20消息人士称，在美国财长提名人努钦(Steven Mnuchin)和其高层团队人员就位以前，美国政府中无人有决策权。

去年9月在中国杭州达成的G20公报，里面包含的一系列声明都与特朗普政府的政策立场不太一致。

特朗普寻求放宽金融监管的行动也引发德法等国家官员的不安。在2008-09年全球金融危机爆发后，G20牵头推进加强对银行业的监管。

德国作为G20今年的主席国，将于7月在汉堡召开峰会。一些德国官员在私下表达了他们的忧虑，不知特朗普届时是否有耐心同其他G20领导人坐在一起，就多领域协调合作展开旷日持久的协商。特朗普已经誓言奉行“美国优先”的立场。（完）