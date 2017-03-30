独家：消息人士称希腊与国际金主就削减养老金及就业改革达成一致

路透雅典3月29日 - 接近谈判的消息人士周三表示，希腊与贷款方已就关键的就业改革、支出缩减和能源问题达成一致，朝着在4月7日欧元区财长会议前敲定协议更进一步。

欧盟执委会未立即证实有关达成初步协议的报导。该报导推动希腊公债收益率降至数周低点。

这一最新进展料将有助于促使欧盟和国际货币基金组织(IMF)的工作组主管在未来几天内回到雅典，与希腊财部和劳工部长合作，在欧元集团马耳他会议召开前敲定协议的相关细节。

谈判的主要焦点是削减养老金、以及能源和就业改革。希腊政府上月同意采取更多措施，以说服IMF参与德国等欧盟国家寻求的救助行动，新措施规模相当于国内生产总值(GDP)的2%。

两位要求匿名的官员对路透表示，希腊将在2019年削减养老金支出，规模最多相当于GDP的1%。一位欧盟官员称，调整免税门槛还将另外增加大约1%的GDP。

“我相信在4月7日欧元集团会议前将能达成协议，”其中一名官员称。

**集体协商**

另一名官员称，在就业改革方面，不会强迫希腊放宽目前对大规模裁员的限制。IMF最初曾要求放宽这一限制。

在2012年救助改革中被弱化的集体协商，在当前的希腊救助计划于2018年到期后将再次升温。希腊与国际金主目前仍在就其他的劳工问题展开协商。

一位政府发言人表示，协议一旦敲定，希腊就将开始进行相关改革的立法工作，并称谈判仍在继续。希腊政府周二向议会提交一份有关就企业不良贷款达成庭外和解的议案。

希腊希望，第二次纾困进展审查的结束将为展开纾困后债务减免的关键谈判铺路。希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)曾表示，债务重组将帮助该国在纾困到期前重新进入市场融资。

欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)的发言人稍早称，是否对希腊实施任何额外的债务减免，只有在纾困计划结束时才能决定。(完)