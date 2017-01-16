消息人士称摩根士丹利获批增持摩根士丹利华鑫证券股份

路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利(MS.N)获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。

此前中国证监会上海办公室在网站上公布，核准该公司变更《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司章程》的重要条款。

中国2012年允许外资银行将对证券合资公司的持股最多提高至49%，先前的持股上限为三分之一。不过外国投资银行迄今仍未提高持股。

摩根士丹利及中国合资伙伴华鑫证券今年稍早已同意使摩根士丹利持股从33.3%提高至49%的提案。摩根士丹利对此不予置评。(完)