消息人士称摩根士丹利获批增持摩根士丹利华鑫证券股份

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利(MS.N)获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。
此前中国证监会上海办公室在网站上公布，核准该公司变更《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司章程》的重要条款。
中国2012年允许外资银行将对证券合资公司的持股最多提高至49%，先前的持股上限为三分之一。不过外国投资银行迄今仍未提高持股。
摩根士丹利及中国合资伙伴华鑫证券今年稍早已同意使摩根士丹利持股从33.3%提高至49%的提案。摩根士丹利对此不予置评。(完)
(编译 王丽鑫/张明钧; 审校 王颖)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。