消息人士称OPEC可能周五在多哈举行非正式会议

路透阿尔及尔11月16日 - 一位阿尔及利亚的能源界消息人士称，石油输出国组织(OPEC)或在周五召集成员国举行非正式会议，围绕9月份的决定达成共识。

OPEC的9月会议上决定实施初步减产，这是2008年以来首次达成此类协议，不过利比亚、尼日利亚和伊朗被给予特殊待遇，这些国家的石油产出受到了战争、制裁因素的影响。(完)