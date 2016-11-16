消息人士称OPEC可能周五在多哈举行非正式会议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿尔及尔11月16日 - 一位阿尔及利亚的能源界消息人士称，石油输出国组织(OPEC)或在周五召集成员国举行非正式会议，围绕9月份的决定达成共识。
OPEC的9月会议上决定实施初步减产，这是2008年以来首次达成此类协议，不过利比亚、尼日利亚和伊朗被给予特殊待遇，这些国家的石油产出受到了战争、制裁因素的影响。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。