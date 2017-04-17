独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目

路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。

消息人士告诉路透，沙特的资本和运营支出合理化局(Bureau of Capital and Operational Spending Rationalization)正在编制一份完成率不及25%的项目名单。该局在去年成立，旨在提高政府效率。

在这些项目中，很多都是10年高油价荣景政府大手笔支出的产物。油市繁荣期在2014年年中油价开始下跌时结束，这使得沙特政府难以找到资金完成这些项目的建设。

根据政府的改革计划，官员们将研究这些项目的可能性，并决定是无期限地搁置这些项目，还是去改善它们的运行方式。

“一些项目可能会重新招标，从而得以与民间部门合作来执行，有可能通过建设-经营-转让(BOT)合约，”其中一位熟悉该计划的消息人士说。该消息人士未透露姓名，因此事仍未公开。

“若不符合当前的经济目标，其他项目可能会被搁置，”消息人士补充称，可能在数日内针对部分项目给出建议。

沙特计划对未完成项目进行评估，这表明该国政府正在寻求今年再节省大量资金。沙特政府在去年底的一份报告中估计，完成所有当前在建资本支出项目的成本约为1.4万亿(兆)里亚尔。

咨询公司Faithful+Gould在1月的一份报告中估计，受财政压力和政府优先事项改变影响，沙特今年至少有133亿美元政府项目可能被取消。 (完)