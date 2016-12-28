消息人士称沪银监局要求银行不得变相提高小微企业续贷准入门槛

路透北京12月28日 - 两位消息人士周三透露，中国上海银监局下发通知要求，辖内银行业要积极落实无还本续贷政策，不得变相提高小微企业续贷准入门槛，并放宽小微贷款不良容忍度要求。

消息人士引述相关文件称，辖内各银行机构应主动落实无还本续贷政策，积极提供循环贷等方式，建立小微企业贷款年审制，提前按新发放贷款的要求对续贷申请人开展贷款调查和评审。

上海银监局要求，对于生产经营正常、财务状况良好、信用记录良好、担保条件不弱化的存量授信客户，积极开展续贷业务；对于具有持续经营能力、偿付贷款本息能力，但因还款集中或交易对手延迟付款等原因造成资金暂时紧张的企业，应通过展期等方式解决。

“根据企业行业特性设定差异化的续贷条件，不应通过设置贷款回存率、增加担保方式等附加要求，变相提高续贷准入门槛。”上述文件称。

各银行机构要科学设置续贷业务在小微考核指标中的权重，不应将续贷业务简单理解为常规意义的“借新还旧”而纳入问题贷款考核。要加强续贷贷款的贷后管理，防止续贷资金被用于固定资产投资和其他违规挪用行为；而无还本续贷不应单独作为下调贷款风险分类的因素。

此外，要切实落实有关提高小微企业贷款不良容忍度和尽职免责的监管要求。对于小微贷款不良率在容忍范围内的，如果不存在违反法律法规和有关监管规章行为，银行可免予追究小微企业信贷人员的合规责任。

目前路透暂未联络到上海银监局对此予以置评。（完）