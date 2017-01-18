版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 11:55 BJT

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜

路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝(6502.T)正在与西部数据(WD)(WDC.O)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。

东芝稍早在声明中表示，一直在就其记忆芯片业务的诸多选项进行考虑，包括分拆，但并未决定具体内容。

西部数据与东芝在日本三重县四日市市共同运营一座NAND闪存芯片制造厂。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐