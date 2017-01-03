消息人士称特朗普料启用Robert Lighthizer担任贸易代表

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿1月2日 - 美国总统当选人特朗普过渡团队中的高级官员周一称，特朗普料将任命Robert Lighthizer担任美国贸易代表，启用一位经验丰富的贸易谈判人员负责一个关键政策领域。。
据Lighthizer目前担任合伙人的世达律师事务所(Skadden Arps)网站简历介绍，在1980年代共和党总统里根(雷根)执政期间，Lighthizer曾担任副贸易代表，属于大使级别。
作为特朗普政府的贸易代表，Lighthizer将在实施强硬政策方面发挥重要作用。这些政策有可能加剧美国与中国及其它主要贸易伙伴的紧张关系。
但他可能不会是特朗普贸易政策的主要设计师。根据过渡团队的一位发言人，那将是亿万富翁投资者、美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)的职责。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)