消息人士称特朗普料启用Robert Lighthizer担任贸易代表

路透华盛顿1月2日 - 美国总统当选人特朗普过渡团队中的高级官员周一称，特朗普料将任命Robert Lighthizer担任美国贸易代表，启用一位经验丰富的贸易谈判人员负责一个关键政策领域。。

据Lighthizer目前担任合伙人的世达律师事务所(Skadden Arps)网站简历介绍，在1980年代共和党总统里根(雷根)执政期间，Lighthizer曾担任副贸易代表，属于大使级别。

作为特朗普政府的贸易代表，Lighthizer将在实施强硬政策方面发挥重要作用。这些政策有可能加剧美国与中国及其它主要贸易伙伴的紧张关系。

但他可能不会是特朗普贸易政策的主要设计师。根据过渡团队的一位发言人，那将是亿万富翁投资者、美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)的职责。(完)