消息人士称大众汽车“柴油门”拨备可能不会超过200亿欧元

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透法兰克福1月11日 - 一位知情人士周三称，德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)可能与美国当局达成43亿美元的和解，但最新和解支出可能仍低于200亿欧元。
大众汽车周二确认，已与美国司法部就其柴油车尾气排放造假一事达成43亿美元和解协议草案，大众汽车计划承认犯罪行为。
一位知情人士周三称，“我们估计最终总支出为160亿欧元加X，X可能介于20至40亿欧元区间，”这位不愿具名的消息人士说。
大众汽车拒绝置评。
该消息人士称，由于大众汽车已为“柴油门”提留了182亿欧元的拨备，进一步提留的拨备金额可能不会很大，因此，和解支出不会超过200亿欧元。
在182亿欧元提留的拨备中，大众汽车已在2015会计年度计入了162亿欧元的相关支出。(完)
(编译 于春红; 审校 母红)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。