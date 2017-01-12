消息人士称大众汽车“柴油门”拨备可能不会超过200亿欧元

路透法兰克福1月11日 - 一位知情人士周三称，德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)可能与美国当局达成43亿美元的和解，但最新和解支出可能仍低于200亿欧元。

大众汽车周二确认，已与美国司法部就其柴油车尾气排放造假一事达成43亿美元和解协议草案，大众汽车计划承认犯罪行为。

一位知情人士周三称，“我们估计最终总支出为160亿欧元加X，X可能介于20至40亿欧元区间，”这位不愿具名的消息人士说。

大众汽车拒绝置评。

该消息人士称，由于大众汽车已为“柴油门”提留了182亿欧元的拨备，进一步提留的拨备金额可能不会很大，因此，和解支出不会超过200亿欧元。

在182亿欧元提留的拨备中，大众汽车已在2015会计年度计入了162亿欧元的相关支出。(完)