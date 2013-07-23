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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 20:18 BJT

美国热股：思科将以27亿美元收购软件生产企业Sourcefire

路透7月23日 - 思科 表示，将以约27亿美元现金收购软件生产企业Sourcefire Inc ，以增加思科的网络安全产品。

思科将向Sourcefire每股支付76美元，较后者周一收盘价59.08美元溢价28.6%。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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