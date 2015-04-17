卫星图片显示中国在南海新建的跑道工程取得快速进展

(本文由路透中文网编译提供)

记者 David Brunnstrom

路透华盛顿4月16日 - 周四公布的近期卫星图片显示，中国在南沙群岛争议海域修建的一条军用飞机跑道取得快速进展，并可能正计划修建另一条跑道。

《IHS简氏防务周刊》称，空中客车防务及航天公司（Airbus Defence and Space）3月23日的图片显示了中国在南沙群岛永暑礁上的跑道工程。

《IHS简氏防务周刊》称，3月早些时候的图片显示，中国在南沙群岛渚碧礁海域的填海造地面积足够修建一条3,000米长的跑道。

该报导称，其它图片显示中国正在西沙群岛扩建另一条跑道。

美军太平洋司令部司令洛克利尔（Samuel Locklear）周三称，中国最终会在其正在南海建设的前哨地区部署雷达和导弹系统，可能用来在该争议地区设置禁飞区。

美国参议院军事委员会主席麦凯恩称中国的举动“带有侵略性”，并称中国的这些举动表明奥巴马政府有必要计划将更多军事资源投入具有重要经济意义的亚洲地区，并增强与其它亚洲国家的合作。

麦凯恩提到了一份2月的美国情报评估报告，其上称中国的军事现代化旨在对抗美国力量，并称美国未来还要开展很多工作才能维持在亚太地区的军事优势。

“当任何一个国家填海造地600英亩、修建跑道，并很可能在国际海域部署其它类型的军事力量时，这显然对世界经济发展构成了威胁，而且这一威胁还将在可预见的未来继续存在，”麦凯恩在国会说道。（完）