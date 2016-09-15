南非制药商Aspen Pharmacare进军中国 期望弥补南非市场低迷

路透约翰内斯堡9月14日 - 南非制药商Aspen Pharmacare Holdings (APNJ.J)执行长Stephen Saad称，该公司将利用近期买下的葛兰素史克(GlaxoSmithKline)及阿斯利康(AstraZeneca)产品线，进军中国市场。

由于南非医药业监管严苛使市场增长受限，Aspen一直迅速向南非以外扩张。该公司本周宣布将以3.7亿美元买下葛兰素史克(GSK.L)的麻醉药剂产品组合。

该公司南非分支的营收下滑1%至81亿兰特(5.64亿美元)，而且若非出口跳增三分之二，表现可能还要更差。

Aspen本月稍早亦达成协议，买下美国以外的阿斯利康麻醉药品牌。

Aspen执行长Saad表示公司将提升南非以外市场的销售。

他说，目前Aspen仅欧洲业务规模就已超过南非国内，而公司下一个目标是中国。

“从世界范围看，我们最大的销售团队目前在中国，”他说，并补充称，最新的并购令其在中国的销售代表增至逾600人。

该公司此前不得不依赖在中国的第三方经销商。

“我们目前寻求的是规模效益，”Saad称，并补充说公司正在增加产品种类，譬如适用于其治疗平台的麻醉剂。

Aspen股价周三收涨1.2%，报340.07南非兰特。(完)